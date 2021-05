Ruben Amorim assumiu, finalmente, a candidatura do Sporting ao título de campeão. Uma pergunta que foi feita vezes sem conta ao longo da temporada, praticamente desde quando os leões chegaram ao topo da classificação, mas que o treinador nunca quis assumir, até esta segunda-feira, véspera do jogo com o Boavista, que pode confirmar o título, caso o FC Porto não o entregue antes.

Normalmente, o treinador respondia que o Sporting era apenas candidato a ganhar o próximo jogo, mas neste caso, vencer o próximo jogo, significa conquistar o título, portanto, desta vez, não havia forma de «driblar» a questão.

«Sim, basicamente é isso. Se chegássemos a este ponto, em que fosse preciso três pontos, teríamos de assumir. Obviamente que somos candidatos ao título, pois somos sempre candidato a vencer todos os jogos. Vamos defrontar uma boa equipa, mas eles vão estar mais libertos em relação a nós, a pressão está mais do nosso lado. Com a qualidade que tem, e com o treinador que têm, será um jogo muito difícil», afirmou, sorridente, aos jornalistas.

Um jogo que pode vir a ser o mais importante da curta carreira do jovem treinador. «Depende. Posso dizer isso no fim do jogo, mas até poderá ser ainda o outro. É mais um jogo, tem um peso enorme, mas preparámo-la da mesma forma. Poderá ter um significado especial, mas ainda não sabemos. Já ganhei como jogador, mas como treinador a responsabilidade é diferente. Há que pensar que é mais um jogo que temos de vencer e de pensar como o vamos fazer», destacou.

O Sporting defronta esta terça-feira o Boavista, a partir das 20h30, em jogo da 32.ª jornada da Liga. Em caso de triunfo, os leões garantem a conquista do título nacional, o que até pode acontecer já esta noite se o FC Porto não vencer o Farense.