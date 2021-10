Ruben Amorim garantiu esta segunda-feira a continuidade de Adán no Sporting para lá no final da presente temporada. O guarda-redes termina contrato e manifestou o desejo de manter-se de leão ao peito. O treinador, pouco depois, foi mais longe.



«Quero dizer que a vontade do Adán nem continuar é a mesma do Sporting. Será certamente jogador do Sporting na próxima época. Por tudo o que dá, por ter sido o melhor guarda-redes. De certeza que vai renovar, está ali o presidente e o Hugo Viana e quero deixar isso bem claro», explicou Ruben Amorim.



