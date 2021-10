Depois de uma entrada à margem das leis sobre Rúben da Cruz, que acabou com o DJ no hospital, o antigo internacional português Jorge Andrade redimiu-se à mesa de almoço.

Recorde-se que, no início de setembro, o antigo internacional português protagonizou um lance caricato e azarado no jogo solidário a favor da UNICEF, quando abalroou Rúben da Cruz, que sofreu uma luxação na clavícula e foi submetido a cirurgia.

Agora, para se desculpar do sucedido, Jorge Andrade convidou a sua «vítima» para almoçar num restaurante na zona de Alcântara, em Lisboa, e ofereceu-lhe uma camisola do FC Porto, clube que representou e do qual o DJ é adepto.

«Hoje, o meu irmão Jorge Andrade veio redimir-se daquele atropelamento no jogo. Obrigado pelo mimo. Estamos juntos, irmão. Quem bate paga», escreveu Rúben da Cruz na sua página oficial de Instagram, publicando imagens do momento, que também foi partilhado pelo antigo defesa-central de FC Porto, Juventus, Deportivo da Corunha e Estrela da Amadora.

Recorde o lance entre Jorge Andrade e o DJ Rúben da Cruz: