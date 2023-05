Rúben Neves foi substituído ao minuto 88 do Wolverhampton-Everton (1-1), no último jogo caseiro dos Lobos na presente temporada, e recebeu uma tremenda ovação por parte dos adeptos locais.

O médio português foi igualmente saudado pela maioria dos colegas de equipa, num momento emotivo. Antes de abandonar o retângulo de jogo no Molineux, Rúben Neves fez questão de retribuir o carinho dos adeptos.

O contrato do internacional luso com o Wolverhampton termina apenas no verão de 2024. Porém, o jogador é alvo de intensa cobiça de outros clubes e esta poderá ser a derradeira oportunidade para os Wolves garantirem um encaixe significativo.

Aconteça o que acontecer, os adeptos fizeram questão de aplaudir Rúben Neves pelo desempenho ao longo de seis temporadas no clube. O médio tem atualmente 26 anos.

Veja o momento arrepiante: