O diretor de imprensa, Rui Cerqueira, e o diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, foram multados pelo Conselho de Disciplina da Federaçãoo Portuguesa de Futebol em multas que ascendem quase a 18 mil euros, com o FC Porto a pagar também mais de dez mil euros num dos processos.

Cerqueira foi suspenso dois meses e paga 10.200 euros de coima por «factos ocorridos após o jogo» entre FC Porto e Sporting, para a Liga, a 21 de fevereiro, num processo em que o treinador Sérgio Conceição também foi condenado a pagar 816 euros e os dragões 1.020 euros.

Já no outro processo, Francisco J. Marques é suspenso por 45 dias e tem de pagar 7.650 euros, enquanto que a SAD portista paga 10.200 euros. Ou seja, só em processos com a comunicação, os dragões pagam 28.050 euros.

De referir que há ainda o processo relativo ao Moreirense-FCPorto, no qual o FC Porto, os adjuntos Vítor Bruno e Diamantino Figueiredo, os jogadores Corona e Uribe foram também multados com os seguintes valores: 6.630 euros para a SAD. 320 euros para o braço direito de Conceição, 190 para o técnico de guarda-redes, 408 para o mexicano e 255 para o médio colombiano.

No total de todos estes casos, as multas aos azuis e brancos ascendem aos 37.689 euros.

Sporting e Sp. Braga multados

Sporting e Sp. Braga foram multados por causa do comportamento do público no último jogo. Os leões pagam 1.020 euros, os minhotos 3.035 euros.