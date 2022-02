O Sp. Braga está a negociar o empréstimo de Bruno Viana ao Khimki, último classificado do campeonato russo, confirmou o Maisfutebol.

Em cima da mesa está um empréstimo até ao final da época com opção de compra a rondar os quatro milhões de euros.

O defesa-central brasileiro foi inscrito na Liga no último dia do mercado (31 de janeiro), porém, essa decisão prendeu-se apenas por uma questão regulamentar, para respeitar a lei do trabalho.

O jogador não contava para Carlos Carvalhal e assim os minhotos tentaram nos últimos dias encontrar uma solução nos mercados que continuavam abertos.

Bruno Viana chegou a Braga em 2017/18, mas foi perdendo espaço na equipa. No último ano, o central de 27 anos esteve cedido ao Flamengo, tendo feito 38 jogos e marcado um golo pelos cariocas.