Depois do Povoense, o primeiro clube federado que representou, Romário Baró aproveitou as férias para visitar outra antiga equipa.

O jovem médio esteve agora no Sacavenense, também da região de Lisboa.

Campeão nacional e vencedor da Taça de Portugal com a camisola do FC Porto, Romário Baró teve uma passagem curta pelo Sacavenense, em 2014, precisamente entre a saída do Sporting e a mudança para os dragões.