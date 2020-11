A SAD do Sporting aprovou esta segunda-feira, por unanimidade em Assembleia-Geral Extraordinária, a eleição do Revisor Oficial de Contas (ROC) até ao final do mandato em curso, que vigora até 2022.

O novo ROC da Sociedade leonina é a Ernst & Young Audit & Associados -Sroc, S.A., que é representada por Pedro Miguel Borges Marques e João Carlos Miguel Alves.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a SAD do Sporting informa que a proposta apresentada pelo Conselho Fiscal da Sociedade, ponto único da reunião, obteve 627.583 votos a favor e nenhum contra ou abstenção.