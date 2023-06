André Correia viveu no domingo um dos momentos mais entusiasmante da ainda curta carreira como jogador: o defesa de 20 anos ajudou a equipa B do Salgueiros a sagrar-se campeã distrital da 2ª Divisão da Associação de Futebol do Porto.

A formação salgueirista garantiu o título após um triunfo no reduto do Rio Ave B (0-1) e André Correia festejou efusivamente. Afinal, estamos perante uma história de amor.

O defesa cresceu como adepto do Salgueiros, é sócio do clube, produto dos escalões de formação e capitão da equipa B, que acaba de garantir a subida à 1.ª divisão do campeonato distrital da AF Porto.

Enquanto alimenta o sonho de uma carreira como jogador profissional de futebol, André Correia trabalha num hotel na Ribeira do Porto, no Departamento de Housekeeping.