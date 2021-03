O Sampaio Corrêa, clube brasileiro da cidade de São Luís (Estado do Maranhão), gerou enorme polémica com uma campanha lançadas nas redes sociais, nesta terça-feira.



O clube publicou a imagem de uma mulher em biquíni, com a camisola do Sampaio Corrêa, para promover um desconto no Motel Oásis, um dos patrocinadores, apresentando ainda uma mensagem forte: «Marca esse golo, boliviano!»



A campanha motivou fortes protestos das adeptas do clube, e não só, repetindo-se as acusações de machismo por parte do Sampaio Corrêa. O emblema do Maranhão publicou outra imagem para minimizar a polémica e defendeu-se numa nota de imprensa.



«Trata-se de uma peça publicitária de um patrocinador do clube, confeccionada pela equipe de marketing do parceiro. Na oportunidade, o Sampaio Corrêa ratifica seu respeito por toda torcida feminina que faz parte do nosso imenso universo Tricolor, afirmando nunca ter tido a intenção de ofender nem depreciar a imagem da mulher», diz o clube.



Veja as duas imagens polémicas:

⚽ Quem é Sócio Torcedor do Sampaio, bate um bolão!!!!!

.

✅ Se você estiver em dia, basta apresentar sua carteirinha de sócio do Sampaio e solicitar o seu desconto de 12% na hospedagem.

.

😉Para ser sócio, basta acessar:https://t.co/0QVzBas9QG pic.twitter.com/szLY35ba8r — Sampaio Corrêa FC (@sampaiocorrea) March 23, 2021