O Benfica inscreveu Dyego Sousa, Weigl e Morato na lista A da Liga Europa, tal como o Maisfutebol noticiou. Além dos dois reforços de janeiro e do defesa brasileiro, as águias incluíram o guarda-redes Samuel Soares.



O guardião de 17 anos faz parte da lista B, ocupando o lugar de Celton Biai que saiu para o Vitória de Guimarães.



A lista de inscritos do Benfica em setembro



As inscrições de Morato, de Weigl e de Dyego servem para colmatar as saídas de Gedson [Tottenham], Fejsa [Alavés] e Raul de Tomas [Espanhol], todos eles transferidos em janeiro, assim como Caio Lucas que se mudou para o Al Sharjah.



Nota ainda para a presença de Ebuehi, nigeriano que foi «despromovido» por Bruno Lage, e para a saída de Nuno Santos, que seguiu por empréstimo para o Moreirense.



Lista A de jogadores do Benfica:



Guarda-redes: Mile Svilar, Ivan Zlobin e Odysseas;



Defesas: Grimaldo, Rúben Dias, Tyronne Ebuehi, Jardel, André Almeida, Morato e Ferro;



Médios: Gabriel, Chiquinho, Pizzi, Samaris, Weigl, Taarabt, Florentino, Cervi, Zivkovic e Rafa;



Avançados: Seferovic, Dyego Sousa e Vinícius



Lista B:



Guarda-redes: Samuel Soares e Fábio Duarte;



Defesas: Nuno Tavares, Kalaica, João Ferreira, Tomás Tavares e Pedro Álvaro;



Médios: Tiago Dantas, Gonçalo Ramos, Rafael Brito e David Tavares;



Avançados: Jota.