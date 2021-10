O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol divulgou esta segunda-feira as nomeações das equipas de arbitragem para os jogos da fase de grupos da Taça da Liga marcados para esta terça-feira.

Assim, Manuel Oliveira vai dirigir a visita do FC Porto aos Açores para o embate com o Santa Clara, do Grupo D, enquanto Manuel Mota foi o eleito para a receção do Sporting ao Famalicão, do Grupo B.

Os árbitros para a Taça da Liga:

Santa Clara-FC Porto

Árbitro: Manuel Oiveira

Assistentes: João Bessa Silva e Nélson Cunha

4.º árbitro: João Gonçalves

Sporting-Famalicão

Árbitro: Manuel Mota

Assistentes: Jorge Fernandes e André Dias

4.º árbitro: David Silva