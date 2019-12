O Santa Clara apresentou nesta segunda-feira o avançado brasileiro Cryzan. O jogador que chega a Portugal oriundo do Ath. Paranaense promete apenas trabalho, mas afirma querer ajudar a equipa de João Henriques no que tem faltado: golos.

«Não posso prometer golos, mas posso prometer que me vou entregar sempre no meu máximo e espero ajudar a equipa a mudar este momento, que é o de não fazer golos», afirmou Cryzan, citado pela Lusa.

Recorde-se que com 15 jornadas disputadas no campeonato, o Santa Clara tem apenas 10 golos marcados, os mesmos do P. Ferreira, só superando neste particular os oito do V. Setúbal.

O mais recente avançado do Santa Clara, proveniente do Athlético Paranaense, do Brasil, mostrou-se confiante na capacidade da equipa para atingir o objetivo de permanecer no principal escalão do futebol português.

«Temos todas as condições [para conseguir o objetivo da manutenção]. Tenho pouco tempo, mas deu para ver que é um grupo bom, que trabalha muito. Espero ajudar a equipa a dar um salto grande na classificação», afirmou ainda.