Daniel Ramos, treinador do Santa Clara, depois do empate sem golos na receção ao Gil Vicente, em jogo da 3.ª jornada da Liga:

- Temos de dividir o jogo em duas partes. Duas equipas idênticas do ponto vista tático, que têm uma ideia estrutural idêntica, procedimentos idênticos. Entramos fortes no jogo, entramos pressionantes, sabíamos que o provocar do erro teria um aspeto decisivo. O tempo foi passando e permitimos que o Gil com mérito conseguisse entrar bem no jogo. Entrada equilibrada de parte a parte.

- Segunda parte contra o vento, estrategicamente futebol mais curto, mais ligado, maior capacidade de repormos a bola em jogo e de termos mais bola. Tentámos atrair o Gil Vicente através de uma saída curta. Faltou que não houvesse mais jogo jogado, que não houvesse tantas paragens. Isso foi enervando a equipa

- Dominámos, diria com mais o controlo na segunda parte, como domínio, controlo, mas não muito incisivo. Acho que fomos ligeiramente melhores na segunda parte, mas não o suficiente para criarmos oportunidades

- Satisfação pelo bom arranque, que é importantíssimo. Andamos nós contentes, como andam os sócios, adeptos do Santa Clara e isso traz uma energia positiva para o clube e para a região. A equipa está competitiva

[Mercado?]

- Muito provavelmente vai entrar mais um jogador e as saídas será o que for possível. Um central obrigatoriamente [vai entrar].