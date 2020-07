João Henriques destacou o recorde de pontos do Santa Clara, mas, na hora da despedida, também destacou a valorização de alguns dos ativos do plantel açoriano, fazendo especial referência ao lateral nigeriano Zaidu Sanusi que é apontado ao FC Porto.

«Deu-me um tremendo gozo ver uma região inteira orgulhosa com o que o Santa Clara conseguiu nestes dois anos. Não estamos a falar só de São Miguel, mas de toda uma diáspora. Recebemos mensagens de todo o lado. Isso a nós enche-nos o coração. Depois obviamente ver aquilo que foi a evolução do clube na I Liga. O clube vai estar pela terceira época na I Liga depois das duas primeiras a bater recordes», começou por referir na conferência de imprensa que se seguiu ao empate com o Vitória.

Entre os jogadores mais valorizados, está Zaidu Sanusi. «É um dos jogadores do Santa Clara que pode ir para outro patamar. O Zaidu cresceu imenso durante a época e tem uma margem de progressão ainda maior. Seja para onde for, tem capacidade para desempenhar a plenitude das suas capacidades. Veio do Campeonato de Portugal e até veio mais como central. É um jogador que passou por ala, está melhor como lateral, mas é um jogador que já faz três posições. É evidente que as pessoas percebem que está aqui um diamante que já foi limado, mas que ainda pode continuar a ser limado e a crescer. É um jogador que vai à seleção nigeriana, era para ser convocada na altura da pandemia. As pessoas não andam a dormir. Eu vejo para o Zaidu um futuro bem risonho», atirou.

Mas não foi Zaidu que João Henriques viu crescer no Santa Clara. «O gozo que me deu ver crescer vários miúdos, anónimos na Liga, que foram sendo valorizados. Desde centrais a avançados, fomos valorizando vários jogadores. Se fossemos apenas defensivamente fortes, valorizávamos os guarda-redes e os centrais. Ver o nosso trabalho depois recompensado com as possíveis vendas desta, e as que foram concretizadas na época anterior, enche-me de orgulho. Esse é um dos objetivos do treinador», acrescentou.

Além da valorização dos jogadores, João Henriques também destacou os resultados desportivos de uma equipa que jogou o último terço do campeonato fora de casa.

«Fizemos dez jogos fora de casa, ganhámos ao Braga e ao Benfica, empatámos com o Vitória. Fomos empatar ao Rio Ave. Conseguimos fazer isto em qualquer campo. Isso é fruto da família que foi construída. Nestes dez jogos fizemos 1,7 golos por jogo. Jogo aberto. O Santa Clara esteve presente para valorizar o espetáculo. Mesmo sem adeptos nas bancadas», destacou ainda.