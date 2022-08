O treinador do Santa Clara, Mário Silva, avisou esta sexta-feira que a equipa açoriana está «em construção», mas afirmou que está na «hora de ganhar» na Liga.

«Vamos olhar em frente para criar uma verdadeira equipa porque neste momento com 13 ou 14 jogadores novos e com o timing de chegada que tem acontecido, não é fácil. É uma equipa em construção e numa equipa em construção é normal que as coisas não saiam sempre como queremos e idealizamos», referiu o técnico na antevisão do jogo com Arouca.

O treinadorde 45 anos reiterou a necessidade de existir um «plantel mais extenso», porque o Santa Clara não tem equipa B nem equipa de sub-23, e alertou que a estabilidade só vai acontecer após o encerramento do mercado de transferências.

«Temos todas as condições com os jogadores de qualidade que temos para fazer um bom trabalho. Agora, volto a repetir, não como desculpa porque a minha função enquanto treinador é apresentar resultados e ponto final, que é normal nestas condições precisarmos de algum tempo», destacou.

O técnico insistiu que o Santa Clara vai procurar «assumir o jogo» em todas as partidas do campeonato, explicando que a mentalidade dos açorianos «nunca passará apenas pelo processo de transição ofensiva».

O Santa Clara, com um ponto conquistado, recebe o Arouca no próximo sábado, às 14h30 locais (15h30 em Lisboa) em jogo a contar para a terceira jornada da Liga, no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.