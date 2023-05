O defesa-central Luís Rocha sagrou-se campeão da II Liga pelo Moreirense no último fim de semana, mas não vai continuar no emblema de Moreira de Cónegos. O jogador de 36 anos está em final de contrato e vai ser reforço do Santa Clara na próxima época, avançou o Record e confirmou o Maisfutebol.

Luís Rocha foi uma das principais figuras da equipa liderada por Paulo Alves esta temporada, com 32 jogos disputados, um golo e uma assistência.

O central, que nas últimas quatro épocas conseguiu três subidas de divisão, tem jogado sobretudo na II Liga. Entre 2016 e 2018, ainda alinhou no principal escalão português, ao serviço do Feirense, tendo também somado a única experiência no estrangeiro, dessa feita nos bielorrussos do Dínamo Minsk.