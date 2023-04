Pablo Sarabia brilhou com a camisola do Sporting na temporada passada, regressou ao Paris Saint-Germain e ficou apenas seis meses no clube gaulês, seguindo em janeiro para o Wolverhampton.

«Foi um ano de muitas mudanças. Voltei a Paris depois de ter estado em Lisboa, depois fomos ao Mundial, depois assinei pelo Wolverhampton e depois...tive gémeos», começou por recordar o espanhol.

Em entrevista ao jornal AS, Sarabia falou sobre as diferenças entre o campeonato português - onde assumiu papel de destaque - e o inglês. «Aqui é diferente do que em Portugal. A Premier é uma liga muito mais física. Necessita de um período de adaptado porque os esforços não são os mesmos, nem o controlo do jogo. A Premier League é muito mais divertida para o adepto e para o jogador também, mas há menos controlo sobre a partida. Temos de nos adaptar», explica.

«Estou muito motivado por trabalhar com Lopetegui neste projeto e na Premier League. Tinha esse desejo de vir para a Premier League desde tenra idade, surgiram algumas hipóteses mas nunca se tinha concretizado, até agora», rematou o jogador de 30 anos.