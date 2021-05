FIGURA: Seferovic

O canivete suíço jogava em seu próprio proveito esta noite, lutando pelo topo da lista dos melhores marcadores da Liga. Mesmo com o Benfica já tendo a sua classificação definida, Seferovic apontou dois golos. No sítio certo, sem muito labor, desviou de forma decisiva, primeiro de pé direito, depois de cabeça na sequência de um pontapé de canto. Ascende ao topo da lista dos melhores marcadores, à condição, aguardando pelo que Pote for capaz de fazer.

NEGATIVO: Veríssimo durou apenas 25 minutos

Jorge Jesus teve um contratempo logo aos 25 minutos, a meio da primeira parte, vendo Lucas Veríssimo sair lesionado. O central ficou agarrado à coxa numa corrida lado a lado com Rochinha, acabando por ter de ser substituído por Vertonghen.

MOMENTO: segundo de Seferovic (58’)

Segundo golo em dez minutos do avançado, a desnivelar cedo na segunda parte o resultado. Apareceu no sítio certo na sequência de um pontapé de canto: Gabriel desviou ao primeiro poste, o suíço cabeceia sem oposição para o fundo das redes, aumentando as suas probabilidades de ser o melhor marcador do campeonato.

OUTROS DESTAQUES

Sacko

Dos poucos que conseguiu ter ritmo para se equivaler à intensidade encarnada. Manteve o seu lado consistente a nível defensivo e não se escusou a atacar, mostrando capacidade para provocar desequilíbrios.

Gabriel

Boa distribuição de jogo do médio encarnado, destacando-se no capítulo do passe. Desbloqueia a pressão do Vitória no primeiro golo e desvia ao primeiro poste no lance do segundo golo da equipa de Jorge Jesus.

Jorge Fernandes

Cometeu poucos erros a nível defensivo, esteve sempre concentrado e deu ainda uma réstia de esperança, ténue, ao Vitória SC ao marcar de cabeça o tento que fez o jogo ter intensidade até ao final.

Darwin

Prestação de luta do atacante, a jogar descaído para o lado esquerdo, provocou desequilíbrios, rematou, ganhou espaço e assistiu. Passe que foi decisivo para o Benfica abrir o ativo no D. Afonso Henriques.