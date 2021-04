A seleção feminina portuguesa subiu um lugar no ranking FIFA, atualizado esta sexta-feira, já depois de ter falhado a qualificação para a fase final do Campeonato da Europa.

A seleção comandada por Francisco Neto subiu do 30.º para o 29.º lugar, numa lista liderada pelos Estados Unidos. Já era o melhor registo de sempre da representação lusa, e agora foi novamente superado.

A seleção portuguesa somou mais 3.07 pontos, passando a contar com um total de 1669.07, ultrapassando a Polónia na classificação, ficando, agora, a onze pontos do México.

A grande novidade no ranking acaba por ser a subida dos Países Baixos ao pódio, em detrimento da França, com a seleção laranja a destacar-se no terceiro lugar, apenas atrás dos EUA e da Alemanha.