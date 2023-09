Francisco Neto convocou 25 jogadoras para a estreia da seleção feminina de Portugal na Liga das Nações. As «Navegadoras» vão disputar o Grupo 2 da Liga A, a par de França, Noruega e Áustria.

Nesta dupla jornada, Portugal vai defrontar a França no dia 22 de setembro, em Valenciennes, recebendo a Noruega no dia 26 de setembro, no Estádio Cidade de Barcelos.

Estes serão os primeiros compromissos da seleção feminina após a histórica presença no Campeonato do Mundo.

Lista de 25 jogadoras convocadas:

Guarda-redes: Inês Pereira (Servette), Patrícia Morais (Sp. Braga) e Sierra Cota-Yarde (Arkansas);

Defesas: Ana Borges (Sporting), Ana Seiça (Benfica), Bruna Lourenço (Sporting), Carole Costa (Benfica), Catarina Amado (Benfica), Diana Gomes (Sevilha), Lúcia Alves (Benfica) e Joana Marchão (Servette);

Médios: Andreia Faria (Benfica), Ana Rute (Sp. Braga), Andreia Norton (Benfica), Andreia Jacinto (Real Sociedad), Dolores Silva (sp. Braga), Fátima Pinto (Sporting), Kika Nazareth (Benfica), Joana Martins (Sporting) e Tatiana Pinto (Brighton);

Avançados: Ana Capeta (Sporting), Ana Dias (Zenit), Diana Silva (Sporting), Nádia Gomes (San Francisco Glens) e Telma Encarnação (Marítimo).