Francisco Neto, comandante da seleção nacional feminina, sublinhou esta quinta-feira a necessidade de Portugal «estar ao mais alto nível» na receção à Rússia, no jogo da primeira mão do play-off de acesso ao Europeu da categoria.

Um objetivo que começou com um contratempo, uma vez que a centrocampista Vanessa Marques e as avançadas Jéssica Silva e Diana Silva, presentes na convocatória inicial, não puderam viajar devido a restrições de voos provocadas pela pandemia de covid-19, mas Francisco Neto, apesar de lamentar as ausências, realçou que é no grupo atual que se tem de focar.

«Temos trabalhado bem. Estamos focados no objetivo de tentar potenciar as jogadoras e que não percamos a nossa forma de estar e a organização que temos vindo a demonstrar. Independentemente das jogadoras que estiverem, teremos de ser Portugal e estar ao mais alto nível amanhã [sexta-feira]», afirmou, em conferência de imprensa de antevisão à partida.

Pela frente estará a Rússia, uma seleção com um treinador novo desde dezembro e que realizou um estágio competitivo em fevereiro, sem direito a imagens, o que obrigou Francisco Neto a direcionar a preparação para o que Portugal pode apresentar no campo.

«Temos alguma perspetiva do padrão que a Rússia poderá apresentar, mas também não gostamos de fazer futurologia. Mais do que nunca, tivemos de nos focar em nós, na nossa organização e maneira de jogar, pois é isso que controlamos», expressou.

Face às ausências forçadas, Ana Rute e Ana Dias integraram o lote de convocadas, que é elaborado com base na palavra «competência», sem olhar muito «para o bilhete de identidade ou para o número de internacionalizações», embora admita que tenha «cada vez mais dores de cabeça», como «sinal da evolução do futebol feminino português».

«Se estão cá, é porque têm valor e podem trazer algo de diferente ao grupo. Não é fácil as jogadoras chegarem e terem logo ideia total do jogo que se pretende implementar, mas querem muito aprender e estão integradas. É um grupo que recebe bem e, quando passam para dentro de campo, sentem-se mais à vontade», retorquiu.

Apesar de saber que «ganhar sem sofrer golos é o cenário perfeito», Francisco Neto apontou que «a grande prioridade é tentar ganhar», num jogo que repete a fórmula de 2016, na inédita qualificação portuguesa para um Europeu, quando recebeu a Roménia também no Estádio do Restelo, em Lisboa, na primeira mão, assegurando fora a presença.

«Lisboa é sempre uma opção viável, tem o aeroporto perto e temos tido boas condições de trabalho. Somos sempre bem recebidos aqui, também pela disponibilidade do clube [Belenenses] em abdicar do estádio. Esperemos que seja uma coincidência feliz e que possamos, na terça-feira, voltar a festejar como festejámos na Roménia», disse.

O encontro da primeira mão dos play-offs entre Portugal e Rússia está marcado para sexta-feira, no Estádio do Restelo, em Lisboa, a partir das 18h30, com arbitragem da suíça Esther Staubli, e a segunda mão para terça-feira, na Sapsan Arena, em Moscovo, às 15:00 de Lisboa.

A fase final do Europeu de 2022 realiza-se em Inglaterra, de 6 a 31 de julho, e, além da seleção anfitriã, já se qualificaram Países Baixos, Dinamarca, Noruega, Espanha, Finlândia, Suécia, França, Bélgica, Alemanha, Islândia, Áustria e Itália.