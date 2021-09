Esta sexta-feira, o futebol não abunda no menu. Há uma interrupção nos jogos de qualificação para o Mundial 2022 na zona europeia, mas a seleção portuguesa continua a preparar o duelo particular com o Qatar.

Portugal cumpre o último treino antes desse jogo às 10h00, com 15 minutos abertos à comunicação social, e às 12h00, Fernando Santos e um jogador farão a antevisão a esse jogo.

Nas modalidades, prossegue a Volta a Espanha, com a participação de Nelson Oliveira (Movistar) e Rui Oliveira (UAE-Emirates). Esta tarde decorre a 19.ª etapa, que liga os 191,2 km entre Tapia e Monforte de Lemos.

Nos Estados Unidos, prossegue o US Open, o último Grand Slam da temporada de ténis, com jogos dos 16 avos de final.