Portugal entrou da melhor maneira na Liga das Nações, ao golear a Croácia por 4-1, mas a mensagem é para não embandeirar em arco.

Isso mesmo disse Rúben Dias, esta segunda-feira, na conferência de imprensa de antevisão à partida com a Suécia.

«Foram três pontos e agora temos outro jogo. Não há nada onde possamos divagar e perder-nos. A nossa mentalidade é ganhar cada jogo», começou por dizer o jogador do Benfica, acrescentando ainda que se Cristiano Ronaldo jogar será naturalmente melhor para a equipa das quinas.

«Em relação a Suécia, sabemos que é uma equipa muito forte, muito organizada e com grandes jogadores. A nossa desconfiança é máxima, sabemos que vamos encontrar um adversário muito forte, por isso os nossos níveis têm de estar no máximo», prosseguiu.

O jovem de 23 anos soma já 18 internacionalizações pela Seleção Nacional, mas recusa o rótulo de futuro patrão da defesa e de cara da nova geração.

«Não me vejo como cara de nada, no máximo a cara pode ser o selecionador [Fernando Santos], é ele que protagoniza as decisões. Daqui para a frente ninguém sabe como vai ser, cada um tem de trabalhar e no final do dia quem estiver mais preparado jogará», defendeu.