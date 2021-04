Há onze futebolistas portugueses que, neste momento, jogam nas equipas principais dos 12 clubes que se rebelaram e formaram a Superliga Europeia. Félix Correia, que atua nos sub-23 da Juventus, é o 12.º.

As repercussões do anúncio feito neste domingo por Arsenal, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Tottenham, Liverpool, Milan, Inter de Milão, Juventus, Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid ainda estão por se conhecer, mas se a ameaça de jogadores destes clubes não poderem atuar pelas respetivas seleções for avante, são os futebolistas que estão na galeria associada que Portugal perde.