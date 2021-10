Fernando Santos fez esta segunda-feira a antevisão do jogo com o Luxemburgo, de qualificação para o Mundial 2022 e foi questionado sobre se a boa exibição de alguns jogadores frente ao Qatar trouxe mais dúvidas para o onze do próximo encontro.

«Já tenho a equipa definida, mas é óbvio que foi muito importante o que a equipa fez no jogo com o Qatar. No jogo com a Irlanda houve alguma falta de equilibro, a equipa melhorou muito nestes três jogos», apontou o selecionador nacional.

«Foi importante o que eles fizeram no jogo do Qatar, e também mostrarem ao selecionador que querem jogar, mas dúvidas para o jogo de amanhã não tenho», garantiu.

Questionado sobre se admite mudar o sistema de jogo, Fernando Santos assegurou: «Portugal vai jogar como sempre jogou, de maneira nenhuma vai alterar a sua forma de jogar.»