A vida de Portugal até à data no grupo J de qualificação para o Euro 2024 está perfeita: seis jogos, seis vitórias, 24 golos marcados e zero sofridos.

Ora, na semana em que a Seleção Nacional pode carimbar já o apuramento para essa competição, Diogo Dalot assume que continuar esta senda perfeita também é um objetivo, principalmente o de não sofrer golos.

«Sou um bocadinho suspeito porque como defesa é algo que ambiciono, é um objetivo dentro do balneário. Isso forma um percurso desafiante, também para nós, sabendo que o maior objetivo é sempre ganhar, independente do resultado. Mas se pudermos ganhar com a baliza a zero e muitos golos, perfeito», disse.

Sem Raphael Guerreiro e Nuno Mendes, lesionados, o lateral do Manchester United diz-se pronto para jogar à esquerda: «Sim, estou preparado, a resposta é óbvia. Tenho demonstrado que estou disponível para representar o meu país. Se assim o mister entender, estarei pronto. Um abraço para o Raphael e o Nuno Mendes.»