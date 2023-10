Diogo Dalot comentou esta segunda-feira a convocatória de João Neves para os próximos jogos da seleção portuguesa e elogiou o trabalho recente do médio do Benfica.

«Chegámos há pouco tempo, ainda não tivemos a oportunidade de estar todos juntos. Acredito, porque já estive no papel dele, que existe um nervosismo normal quando se representa a seleção nacional. Ele tem todas as qualidades e tem vindo a demonstrar no Benfica que merece estar aqui. Por isso é que está aqui hoje», disse o lateral do Manchester United em conferência de imprensa na Cidade do Futebol.

«Praxe? Faz parte do processo de chegada à seleção principal e os mais velhos não vão deixar escapar», brincou.

Portugal defronta a Eslováquia esta sexta-feira, no Estádio do Dragão e, em caso de vitória, garante automaticamente a qualificação para o Euro 2024. Três dias depois, a equipa das Quinas joga na Bósnia-Herzegovina.