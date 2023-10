Quando era ainda um adolescente, como a cara do vídeo associado a este artigo não engana, João Neves foi convocado no primeiro estágio da geração de 2004 nas seleções nacionais. Na circunstância, um estágio de observação com quase cinquenta miúdos com o mesmo sonho que ele.

Era a elite do escalão e o jovem marcou o primeiro golo no primeiro treino. Numa altura em que já jogava no Benfica e vestia a camisola 10. «Não tenho palavras. Quando cheguei ao Benfica, pensei: 'é à seleção nacional que eu tenho de chegar», confessou na altura numa entrevista à Federação Portuguesa de Futebol.

Nessa mesma conversa, o jovem de 14 anos revelou que esperava ficar por muitos anos entre a elite do futebol nacional e que, se possível, até queria saltar etapas para chegar mais longe... mais cedo. No dia em que foi pela primeira vez convocado para a seleção principal, é engraçado recuperar estas palavras.

Quem diria, João?!

Veja a reportagem da Federação Portuguesa de Futebol na íntegra: