João Neves, em declarações à flash interview da RTP, após a vitória de Portugal sobre a Finlândia por 4-2, a contar para um particular de preparação para o Euro 2024:

«Sentimento muito positivo, mostrámos qualidade e estes jogos servem para estarmos preparados, o Euro 2024 vai ser competitivo e temos de estar no nosso melhor. Adapto-me às posições que Roberto Martínez me coloca e tenho de dar o melhor de mim, independentemente de onde jogue, tenho de estar preparado. Há que rever os dois golos sofridos, mas acho que com e sem bola estivemos muito bem. Temos de crescer com os erros, com os pontos positivos e é isso que vamos fazer nos próximos dois jogos».