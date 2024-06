Roberto Martínez, em declarações à flash interview da RTP, após a vitória de Portugal sobre a Finlândia por 4-2, a contar para um particular de preparação para o Euro 2024.

«Acho que é importante termos alguns erros, a linha defensiva não esteve muito bem e é importante analisar isso nestes jogos de preparação. Tivemos um desempenho muito focado, com boas ligações, 16 jogadores em campo e gostei muito da forma de reagir da equipa. O João Neves e o Francisco Conceição mostraram-se a um nível muito bom, com personalidade dentro do jogo, gostei da atitude e do compromisso de todos os jogadores, foi um jogo de preparação perfeito. Fiquei muito contente com a possibilidade de ter três jogos particulares, para dar uma preparação a todos os jogadores, agora temos de preparar a Croácia. Os que não jogaram hoje devem ter minutos nos próximos dois jogos e a preparação com três encontros é perfeita para todos estarem ao melhor nível no Euro 2024. Agora é importante avaliar os pontos fortes e fracos, tentar corrigir e trabalhar nisso. O resultado é bom para os adeptos, é bom marcar quatro golos e ter um jogo de ataque, precisamos de olhar para tudo e melhorar em alguns aspetos».