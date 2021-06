O selecionador nacional, Fernando Santos, deixou esta quinta-feira elogios a Pedro Gonçalves, médio do Sporting que se estreia nos convocados da equipa A das quinas.

Na véspera da partida com a Espanha, o técnico de 66 anos afirmou que o particular com a la roja não serve para fazer testes, e frisou a qualidade de Pote.

«O jogo é que vai condicionar o que podemos fazer, não levo substituições programadas. Isto não é nenhum o teste. Todos os jogadores, incluindo o Pedro Gonçalves, têm qualidade para estar aqui», começou por dizer.

«Aliás, o Pedro Gonçalves tem-me mostrado nos treinos que eu estava certo. Não tinha dúvidas, mas se tivesse, já as tinha dissipado todas. Se eu entender que deve jogar, vou dar-lhe oportunidade e vou dormir descansado. O Pedro não esta aqui para mostrar que tem condições para ir ao Europeu, já cá está», atirou.

