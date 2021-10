Madjer foi campeão do mundo de futebol de praia no último Mundial que fez, Ricardinho foi campeão do mundo de futsal no último Mundial que fez. Será que vamos ter Cristiano Ronaldo campeão do mundo em 2022?

Rúben Neves não acredita em coincidências.

«É mais uma coincidência, nem sei se será o último Mundial do Cristiano, mas como disse, não acredito nisso, o que acredito é que o Cristiano estará como sempre no nível máximo para ajudar a Seleção», afirmou o jogador do Wolverhampton, em conferência de imprensa.

Antes, o médio já havia sido confrontado com o facto de a Seleção de futsal ter conquistado o Euro depois de o futebol ter sido campeão da Europa em 2016. Os papéis podem agora inverter-se?

«Não acredito nessas coincidências, acredito no meu trabalho e em todos os jogadores e equipas. Vamos fazer um excelente trabalho e dar o nosso melhor. Não vai ser diferente no próximo Mundial. Quem lá estiver vai dar o máximo», respondeu.