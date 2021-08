Fernando Santos foi esta quinta-feira questionado sobre se Matheus Nunes está no radar da Seleção Nacional. Recorde-se que Ruben Amorim afirmou recentemente que «Matheus Nunes já é português e é mais uma opção para a Seleção».

«Seguramente não estava no lote dos 40 jogadores referenciados antes do Europeu porque nessa altura ele não estava apto a representar a Seleção. Passou a estar há um mês ou dois», começou por dizer o selecionador, acrescentando: «Ele está cá desde os 12 anos, é um jogador que nós já observámos no ano passado algumas vezes e com alguma naturalidade.»

«Se me perguntam se ele estava nos 40 que foram equacionados para esta convocatória, estava seguramente. E a qualquer altura, se eu entender, posse ser chamado», disse ainda, frisando:

«Eu nunca pedirei ao meu presidente para naturalizar um jogador para vir à Seleção Nacional. Nunca o farei. Mas também nunca discriminarei ninguém que, por opção própria, tenha ficado apto para representar Portugal. Não discrimino ninguém. Desde que estejam aptos e eu entenda que têm qualidade, fazem parte do lote de observações. Depois se são chamados, é outra coisa.»