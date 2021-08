Fernando Santos foi esta quinta-feira questionado sobre Cristiano Ronaldo, que na quarta-feira saiu lesionado do treino da Juventus.

«Lesionado não sei se está. Vi nas notícias que teria um problema no braço. Não sei», começou por dizer o selecionador nacional, garantindo depois:

«Tenho a certeza absoluta de que ele está bem. Não me foi reportado nada do departamento clínico e se o jogador tivesse algum problema tê-lo-ia feito chegar.»

De seguida, o selecionador falou sobre as notícias de têm dado conta da possibilidade de o avançado da Juventus deixar a atual equipa e garantiu que isso não interfere no foco dele. «As capas dos jornais de todo o Mundo falam do Cristiano Ronaldo e é perfeitamente normal: é o Cristiano Ronaldo, melhor marcador do Euro 2020. Que mais há a dizer do Cristiano? Ele está cá de corpo e alma e não se pode duvidar do amor que o Cristiano Ronaldo tem à Seleção.»

