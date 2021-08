Cristiano Ronaldo deixou o treino da Juventus, na manhã desta quarta-feira, mais cedo. A imprensa italiana indicou que o astro português sofreu uma pancada no braço direito, tendo abandonado o relvado mais cedo.

Ronaldo foi acompanhado por um elemento da equipa médica da «vecchia signora», sendo possível ver no vídeo captado por um jornalista presente que o português sentiu algum desconforto e incômodo no braço.

O português, que terá pedido para começar o primeiro jogo do campeonato italiano no banco, continua no centro da conversa do mercado de transferências, estando o futuro de CR7 ainda em aberto.