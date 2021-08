Massimiliano Allegri garantiu no final do empate da Juventus frente à Udinese que o facto de Cristiano Ronaldo ter começado no banco foi uma decisão apenas dele, que o internacional português recebeu muito bem. O treinador garantiu, por isso, que não há nenhum caso, sendo que este domingo foi Ronaldo e no futuro serão outros.

«Cristiano Ronaldo está bem. Pensei que estamos no início da temporada, pensei no bem de todos e preferi mantê-lo no banco para entrar no segundo tempo. E ele colocou-se logo à disposição. Na verdade até marcou um golo, foi pena que por um centímetro não tenha valido...», referiu o treinador da Juventus.

«Foi uma decisão minha. Há muitos jogos, é preciso gerir todos os jogadores. Como vou gerir o plantel? Isso é uma questão técnica. Temos que entender os momentos.»