Cristiano Ronaldo, jogador da Seleção Nacional, em declarações na zona de entrevistas rápidas da RTP3 após o triunfo de Portugal sobre a Islândia por 1-0:

«O triunfo tem um sabor especial, não só dia que foi, pela homenagem que me fizeram pelo jogo 200 pela Seleção. E culminar com um golo... não posso pedir mais. Foi espectacular, inesquecível. Tenho de agradecer também aos islandeses, à Federação e aos meus companheiros por esta surpresa de que gostei muito. E o Guinness, obviamente, também foi excelente.

Não fizemos uma boa exibição, mas nem sempre podemos jogar como queremos. A Islândia não nos deixou jogar. Jogou com um bloco muito baixo, físico e foi um jogo com muita porrada. É difícil, mas como disse o mister no final do jogo, as qualificações ganham-se com este tipo de jogos. Jogos de luta. Nem sempre pode haver brilhantismo e talento. Hoje foi na luta, na guerra. No sofrimento. (...) Lutámos todos do princípio ao fim, acreditámos e estamos de parabéns. Foi um jogo de luta.»