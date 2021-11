O selecionador sub-21 anunciou nesta quinta-feira a lista dos jogadores convocados para o duplo compromisso com Chipre, a contar para a fase de apuramento para o Europeu da categoria em 2023.

Comparativamente com a convocatória anterior, para os jogos de outubro frente Liechtenstein e Islândia, há duas alterações: Tiago Tomás (Sporting) e Tomás Araújo (Benfica) saem dos eleitos e entram os estreantes Gonçalo Inácio (Sporting) e Vítor Oliveira 'Vitinha' (Sp. Braga).

A lista de convocados dos sub-21:

Celton Biai, Joao Gonçalves, Gonçalo Tabuaço, Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio, João Mário, Nuno Tavares, Tiago Djaló, Tiago Araújo, Tomás Tavares, Afonso Sousa, André Almeida, Fábio Vieira, Paulo Bernardo, Tiago Dantas, Tomás Handel, Vítor Ferreira, Fábio Silva, Francisco Conceição, Gonçalo Ramos, Gonçalo Borges, Henrique Araújo e Vítor Oliveira.

Em declarações aos jornalistas, Rui Jorge explicou as razões das saídas. «O TT [Tiago Tomás], pela questão da lesão e o Tomás Araújo por uma questão de opção, apesar de no nosso espaço e no clube estar a corresponder bastante bem», vincou.

Portugal joga com Chipre a 12 e a 16 de novembro, primeiro fora e depois em casa.