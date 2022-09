O benfiquista Rafa Silva anunciou a retirada da Seleção Nacional.

«Informei hoje o selecionador Fernando Santos e a FPF [Federação Portuguesa de Futebol] da minha indisponibilidade para representar a equipa nacional. Julgo tratar-se de uma decisão honesta e acertada, neste momento da minha carreira. Peço que as razões, de foro pessoal, sejam respeitadas por todos», lê-se numa comunicado enviado pelo jogador do Benfica à agência Lusa e publicado também no site do clube encarnado.

Rafa Silva, recorde-se, estava convocado por Fernando Santos para os compromissos com a Rep. Checa e Espanha para a Liga das Nações. Era a primeira chamada à equipa das quinas em quase um ano. Em novembro de 2021 estava nas contas do selecionador para os jogos diante de Irlanda e Sérvia (apuramento para o Mundial), mas foi dispensado por motivos de ordem física.

No mês anterior também foi riscado de outra convocatória devido a lesão.

«Representei as seleções nacionais em 40 ocasiões, ajudei a conquistar o Euro 2016 e a Liga das Nações e estarei sempre na primeira fila a apoiar a equipa de todos nós. Estou certo de que a Seleção Nacional continuará a dar alegrias aos portugueses, desde logo na Liga das Nações e no Mundial 2022», referiu o avançado de 29 anos.

Pela Seleção A, Rafa totalizou 25 jogos, oito deles como titular. O último foi a 4 de setembro de 2021, num particular com o Qatar, no qual cumpriu nove minutos.

(em atualização)