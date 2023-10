Decorria o minuto 83 do Portugal-Eslováquia na sexta-feira, no Estádio do Dragão, quando um adepto que assistia ao encontro entrou em pleno relvado, correndo na direção de Cristiano Ronaldo para o cumprimentar.

Nas últimas horas, nas redes sociais, já surgiram imagens que mostram o referido adepto a filmar o momento: desde que sai da bancada até ao cumprimento a Ronaldo.

«Abraço, dá-me um abraço, por favor Cristiano. Sou timorense, sou timorense», disse o mesmo adepto, para Ronaldo, como é possível ver e ouvir nas imagens que filmou.

Antes de ser levado para fora do relvado e no adeus a Ronaldo, ainda deixou um «siiiiiuuu» junto do internacional português, autor de dois dos três golos da vitória por 3-2 ante os eslovacos, na noite que carimbou o apuramento luso para o Euro 2024.