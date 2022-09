Depois de ter falhado quase toda a pré-época no Manchester United, Cristiano Ronaldo está a ter um arranque de temporada complicado. Deixou de ser habitual titular e ainda procura o primeiro golo em 2022/23.

O avançado de 37 anos está entre os convocados para o duelo com Rep. Checa e Espanha para a Liga das Nações e Fernando Santos abordou o momento do jogador.

«Se me preocupa? Não me preocupa. (...) Tenho com ele e com todos os outros essa atenção de perceber como é que estão, se estão a jogar, se vão jogar, quando eles não estão a jogar, o que é que está a acontecer. E, portanto, penso que ninguém nesta sala duvida de que o Cristiano Ronaldo continua a ser importante para a Seleção Nacional», afirmou, aproveitando para fazer uma revelação.

«Vai jogar logo. Vai ser titular no jogo com o Sheriff», disse a propósito do encontro ddos red devils nesta quinta-feira para a Liga Europa.