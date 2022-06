O selecionador suíço de futebol considera que Cristiano Ronaldo «não tem valor» no banco de suplentes de Portugal e, como tal, acredita que avançado luso será titular no jogo deste domingo, em Alvalade, a contar para a Liga das Nações.

«Suponho que que Ronaldo vai jogar de inicio. Estão a jogar em casa e creio que vai ser titular. É uma alegria jogar contra estes jogadores. No banco dos suplentes o Ronaldo não tem valor», defendeu Murat Yakin, durante a conferência de imprensa de antevisão ao jogo de domingo.

Recorde-se que Ronaldo foi suplente utilizado frente à Espanha (1-1), na passada quinta-feira. Uma raridade, já que CR7 não começava um encontro oficial no banco da seleção desde 7 de outubro de 2017, quando entrou ao intervalo para anotar um dos golos da vitória sobre Andorra (2-0), de qualificação para o Mundial2018.

Os helvéticos defrontam a «equipa das quinas» depois do desaire (2-1) em Praga diante da República Checa, na ronda inaugural do Grupo A2.

«Respeitamos muito a Liga das Nações. Temos de emendar os erros que cometemos na defesa contra a República Checa. Em Praga, a sorte não esteve do nosso lado. Tivemos muitas oportunidades que infelizmente não deram golo», afirmou Yakin.

Por sua vez, o médio Djibril Sow, de 25 anos, também salientou aos jornalistas a desilusão pelo mau resultado no primeiro jogo. «Ficámos irritados porque não conseguimos aproveitar as grandes oportunidades que tivemos. Foi um jogo esquisito, a performance individual e da equipa não foi a melhor», lamentou o colega de equipa do internacional português Gonçalo Paciência no Eintracht Frankfurt, que, sobre o jogo deste domingo, considerou ser «sempre um momento especial jogar contra Cristiano Ronaldo, um dos melhores do mundo».

Portugal e Espanha somam um ponto cada, enquanto a República Checa lidera o Grupo A2, com três, após o triunfo por 2-1 na receção à Suíça.

Portugal recebe os suíços este domingo, a partir das 19:45, no Estádio José Alvalade, numa partida que será dirigida pelo israelita Orel Grinfeld.