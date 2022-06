Bruno Fernandes sublinhou a sobrecarga competitiva na antevisão da receção à Suíça, para a Liga das Nações.

«Não há muito que os jogadores possam fazer. Não somos nós que tomamos essas decisões. Somos privilegiados por estar aqui a representar a seleção. É um orgulho e um prazer enorme, mas se queremos os jogadores ao mais alto nível e com o máximo rendimento há que dar o descanso certo», respondeu o médio do Manchester United ao ser questionado sobre o tema pelo Maisfutebol.

«Aqui na Seleção ninguém se desculpa com isso. Ninguém está aqui a dizer que está cansado e que não quer jogar pela Seleção. É um privilégio, não é uma oportunidade que muitos tenham. Temos de dar o máximo e tentar estar ao nosso melhor nível», acrescentou Bruno Fernandes que está na Seleção para um período de quatro jogos para a Liga das Nações.

Depois do empate frente a Espanha, na última quinta-feira, Portugal defronta a Suíça este domingo, em Alvalade, para a segunda jornada do Grupo A da Liga das Nações. O jogo tem início às 19h45 e pode acompanhar ao minuto no Maisfutebol.