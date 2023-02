Cristiano Ronaldo estreou-se pela seleção nacional há 22 anos.



O avançado, atualmente no Al Nassr, disputou o primeiro jogo de quinas ao peito em 24 de fevereiro de 2001, numa partida do escalão de sub-15.



«Eles crescem tão rápido. Neste dia, em 2001, a estreia do 'miúdo-maravilha' pelos Sub-15 da Seleção», assinalou a Federação Portuguesa de Futebol nas redes sociais.



Cristiano Ronaldo partilhou a publicação com uma mensagem: «O tempo voa.»