Cristiano Ronaldo deixou uma mensagem nas redes sociais após o segundo dia de trabalho às ordens de Roberto Martínez.



«Muito feliz por voltar à nossa seleção e poder representar novamente Portugal», escreveu.



O avançado do Al Nassr mereceu a chamada do novo selecionador nacional depois de ter anotado nove golos na Arábia Saudita desde janeiro.



Esta é a primeira convocatória de Ronaldo para a seleção nacional depois do Mundial 2022. Portugal tem jogos agendados contra Liechtenstein e Luxemburgo.