Cristiano Ronaldo foi a principal figura na vitória de Portugal sobre a Eslováquia (2-0), que carimbou o passaporte da seleção nacional para o Europeu de 2024.

Após o jogo, já na zona mista, o capitão da equipa das Quinas expressou o «sentimento de alegria» e confessou que «as coisas correram melhor» do que imaginava.

«Fizemos uma fase de qualificação muito boa. Não temos nenhuma derrota, a nível pessoal estou muito feliz pelo que tenho feito. Agora é continuar, temos mais alguns jogos e é aperfeiçoar a máquina. A equipa tem estado muito bem e com sistemas diferentes», disse o avançado do Al Nassr aos jornalistas.

«Nunca tivemos uma fase de qualificação, não vou dizer fácil, só foi fácil porque assim a tornamos. Nas outras também havia duas ou três equipas fortes e no final tínhamos de ir sempre buscar a calculadora. Portugal qualificou-se porque jogou bem, tem uma boa equipa e um excelente treinador. Não é por coincidência que estamos apurados», vincou.

Ronaldo assegurou ainda que quer estar presente na Alemanha, no próximo ano. «Espero bem lá estar, não ter lesões ou outro problema. Espero estar numa fase final outra vez e jogar, mas até lá faltam muitos jogos no meu clube e na seleção.»

Com 857 golos na carreira, Ronaldo assumiu que quer chegar à marca redonda dos mil golos, algo que lhe foi proposto por Pinto da Costa na véspera.

«A conversa que tive com o presidente do FC Porto [antes do treino no Dragão] foi dele a pôr-me o desafio de chegar aos mil golos. Vai ser bastante difícil, mas é ver como estou mentalmente, a minha motivação. Se, fisicamente, as pernas me tratarem tão bem como as trato... Vamos ver, são pequenas etapas. Até chegar aos mil há que primeiro aos 900. Acredito que vou chegar. Agora tenho de definir os objetivos a curto prazo. Estou confiante para os 900, mas para os mil golos é muita pedra para ser partida», sublinhou.

«Algumas coisas que aconteceram na minha vida, pessoal e profissionalmente, fazem com que eu agora pense a curto prazo. Jogar até aos 41 ou 42? Não meto essas metas. Estou a desfrutar do momento, que é bom, sinto-me bem, o corpo está a corresponder àquilo que lhe tenho dado nos últimos anos. Estou feliz na seleção como no clube. Tenho feito bastantes golos e sinto-me bem fisicamente», acrescentou.

Ronaldo enviou também uma mensagem à Madeira, devido aos incêndios que afetaram Porto Moniz e Calheta.

«Foi um dia especial, mas o que tem acontecido na Madeira é triste. Acho que vai ser resolvido rapidamente e espero que assim seja, pelas pessoas que estão a trabalhar dia e noite. É uma má fase, mas vai ficar tudo bem», afirmou.