Diogo Jota, jogador da Seleção Nacional, em declarações na zona de entrevistas rápidas da RTP após a vitória histórica sobre o Luxemburgo por 9-0:

«A equipa teve um compromisso excelente quer a atacar quer a defender e fomos recompensados com um grande volume de golos e a baliza novamente a zeros. Concretizámos nove oportunidades, podiam ter sido mais e isso faz-nos acreditar que estamos a fazer as coisas bem.»

[Coisas não lhe estavam a correr bem]

Há que aparecer, nunca desistir. Mesmo que as coisas não saiam bem no último toque, é acreditar e o golo há-de aparecer.»

[Portugal ainda não tinha atingido grandes nível exibicionais condizentes com o grande talento. Foi agora...]

«Acho que tentámos dar sempre o nosso melhor. Estamos no início de uma nova era, estamos a assimilar as ideias do treinador. Creio que hoje estivemos muito próximos da perfeição. Traçámos talvez um jogo de referência para o futuro para continuarmos a evoluir.»

[E quando Portugal defrontar um adversário a sério? Um peso pesado?]

«Não podemos jogar contra adversários que não estão no nosso grupo. Os adversários têm qualidade.»