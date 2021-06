Fernando Santos, selecionador nacional, em declarações na conferência de imprensa após a eliminação de Portugal do Euro 2020:

É uma desilusão grande para nós. Todos acreditávamos que podíamos chegar à final e vencê-la como em 2016. Vínhamos com esse espírito e essa vontade. Há uma grande desilusão e os jogadores estão a chorar, o que é perfeitamente normal. É como estão os portugueses. Mas há que levantar a cabeça agora e há coisas para ganhar no futuro. Em 2018 também saímos nos oitavos de final e foi uma grande desilusão para nós. Eu 2019 ganhámos a Liga das Nações e agora temos de olhar para a frente e ir ganhar o Campeonato do Mundo.

Todos estamos muito tristes e eu estou muito triste e frustrado. Mas nenhum de nós pode deixar de sentir orgulho nestes jogadores. Os jogadores mostraram entrega ao jogo, vontade e crer. Todos os portugueses devem estar orgulhosos do que os jogadores fizeram.

Os jogadores fizeram um jogo tremendo. (...) Eles percebem que tudo fizeram para dar uma alegria aos portugueses. Portugal mereceu vencer o jogo. Não venceu e estamos todos tristes e muito desiludidos. Mas há que levantar a cabeça, porque os jogadores provaram que temos qualidade para lutar contra qualquer equipa. Nenhuma equipa neste momento pode dizer que é melhor do que Portugal: há um conjunto de equipas que são todas do mesmo nível.»