Bernardo Silva defendeu que em campo todos os jogadores «têm de ser um bocadinho» treinadores, mas que quem traça o plano e a forma como a equipa deve estar organizada é o treinador. A resposta do internacional português surgiu acerca da possibilidade de este discutir opções táticas com o novo selecionador Roberto Martínez.



«Há um treinador e seguimos o mapa que ele nos dá. O trabalho do treinador é organizar a equipa para irmos para o campo e cada um saber o que tem de fazer. No futebol, que é um desporto imprevisível, há momentos que em campo temos de arranjar soluções para os problemas que aparecem. Nesses momentos temos de ser um bocadinho treinadores para resolver esses problemas e comunicarmos entre nós para resolvermos essas questões. Mas treinador há um e os jogadores seguem esse caminho a 100 por cento. Se cada um quiser seguir o seu caminho e não formos pelas ideias do nosso líder, é difícil ganhar», respondeu, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Luxemburgo, da segunda jornada do grupo J do apuramento para o Euro 2024.



O jogador do Manchester City foi ainda confrontado com a opinião de Cristiano Ronaldo que defendeu que há «um ar fresco» na seleção nacional desde a chegada do sucessor de Fernando Santos.



«Sinto o grupo muito bem, todos muito motivados depois de uma desilusão. Sermos eliminados de um Mundial nunca é fácil. Todos tivemos um período de reflexão e acabou por ser duro para todos e para mim pessoalmente. Mas é o futebol. Infelizmente perdemos muito mais do que ganhamos porque só ganha uma equipa. Estamos muito motivados. As gerações vão mudando, os jogadores ficam mais velhos e aparecem jogadores novos. Estamos muito motivados para dar o nosso melhor por Portugal e neste momento, alcançarmos a qualificação e depois lutarmos por mais um Europeu», atirou.



Portugal joga no Luxemburgo este domingo, às 19h45.